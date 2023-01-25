Давай переговорим

Трудно ожидать чудес от встречи представителей РФС и УЕФА на сегодняшнем этапе. Было очевидно, что по ее итогам европейские функционеры не объявят о возвращении наших команд в континентальные соревнования. Однако сам факт встречи, состоявшейся 24 января, показывает, что диалог между российскими и европейскими представителями есть, и самое главное — он продолжится. А значит, мосты не сожжены. И УЕФА не заинтересован в окончательной изоляции российского футбола.

Именно поэтому хорошо, что в декабре РФС не стал принимать решение уходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Даже если это и делать, то не в той спешке, которая могла случиться в прошлом году, когда мы объявили бы о желании войти в их ряды без анализа развития футбола в данном регионе. Без проработки вопросов с самой конфедерацией и ее членами относительно их желания или нежелания нас принимать. Без согласования с ФИФА, от которой всё равно многое зависит, включая наше участие в отборе к чемпионату мира по футболу. Наконец, финансы и логистика, с учетом более длинных перелетов, чем в Европе.

Всё это должно быть просчитано. Без этих расчетов смысла уходить в Азию нет. Особенно когда УЕФА не закрывает нам двери и готов садиться за стол переговоров. Важно понимать, что УЕФА не ставит у себя в повестке вопрос о полном исключении из своих рядов России. И важно, чтобы Россия не ставила вопрос о собственном выходе из УЕФА. Понятно, что эмоционально многие у нас в стране разозлены на европейских футбольных функционеров после совершенно беспрецедентных санкций в отношении наших команд. Санкций, не имеющих под собой вразумительных спортивных и юридических оснований.

Но на сегодня ситуация такова, что позиции ФИФА в мировом и УЕФА в европейском футболе незыблемы. Так сложилось еще в середине прошлого века, и структура сохраняет себя по сей день. Если мы хотим играть на чемпионатах мира и Европы, в еврокубках, то нужно так или иначе договариваться с ФИФА и УЕФА. Уверен, что большинство болельщиков хочет снова видеть отечественные команды не только в играх друг с другом, но и против лучших иностранных соперников. Хотят этого и футболисты, и тренеры, и функционеры, для которых возможность проявить себя на фоне лучших из лучших — один из главных смыслов игры в футбол.

Поэтому изолироваться смысла нет. Во всяком случае, не стоит этого делать по своей воле. А важно теперь продолжать начатый диалог с УЕФА, который должен если не сейчас, то в будущем сформулировать условия, при которых российские команды вернут в международные соревнования. Во всяком случае, формулировка европейцев о дальнейшем сотрудничестве, чтобы эту проблему решить, обнадеживает. Возможно, руководство РФС уже получило проект дорожной карты, который пока останется вне публичного поля. Но если УЕФА ведет диалог с руководством нашего футбола, значит, он заинтересован в его полноценном возвращении в свою орбиту.

Понятно, что не всё так просто, поскольку и на УЕФА, и на ФИФА оказывается колоссальное давление со стороны политических структур всех западных стран. Иначе бы такой проблемы не возникло в принципе. Давление оказывалось и в предыдущие десятилетия, но тогда руководители этих организаций были способны отстаивать свои интересы и ценности, базовым из которых был политический нейтралитет. Сейчас это не получается сделать, но есть шанс, что при изменении ситуации всё вернется в конструктивное русло.

Автор — первый президент Российского футбольного союза, вице-президент ФИФА до 1996 года

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