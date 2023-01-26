В Москве отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева-Шелапутиных. Информация об этом опубликована на сайте мэра Москвы 25 января.

После реставрации в здании разместят администрацию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«Главный дом городской усадьбы Хрящева-Шелапутиных требует масштабных реставрационных работ. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии», — подчеркнул глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что проект реставрации согласован. Емельянов также пообещал москвичам сохранить исторический вид главного дома усадьбы, кроме того, будут восстановлены элементы декора по фотографиям 1938 года.

В 2016 году расположенную на Андроньевской площади усадьбу признали объектом культурного наследия.

25 января также стало известно о том, что реставрация Московских триумфальных ворот в Санкт-Петербурге начнется в конце февраля. Будет осуществлен демонтаж отдельных элементов. Их будут реставрировать в мастерских. Речь идет о 30 скульптурах Гениев, букв, знаков надписей, боковых навесных плит стилобата, чугунных элементов архитрава.