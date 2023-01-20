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Названы сроки начала реставрации Московских триумфальных ворот в Петербурге

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В Санкт-Петербурге реставрация Московских триумфальных ворот начнется в конце февраля. Об этом пишет издание «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Как сообщили в комитете, проект работ был разработан в 2019 году. Согласно документам, планируется провести демонтаж отдельных элементов. Их будут реставрировать в мастерских. Речь идет о 30 скульптурах Гениев, букв, знаков надписей, боковых навесных плит стилобата, чугунных элементов архитрава, отмечает 78.ru.

Также планируется провести расчистку поверхности памятника от загрязнений и коррозии, а также провести ремонт стальных и чугунных элементов и кровли.

Реставрацию планируется завершить до конца 2024 года, уточняет ИА FlashNord.

Как сообщалось ранее, общая стоимость работ составит около 330 млн рублей.

Триумфальная арка на площади Московские Ворота была построена в 1838 году в честь подвигов русских войск в русско-персидской и русско-турецкой войнах.

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