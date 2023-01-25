В Тульской области выпущен 100-тысячный автомобиль Haval

С конвейера завода Haval в Тульской области сошел 100-тысячный автомобиль. Юбилейной машиной стал кроссовер Haval Jolion, сообщил с места событий 25 января корреспондент «Известий».

Завод Haval был открыт четыре года назад, в июне 2019 года. Первой моделью, запущенной на конвейере предприятия, стал кроссовер Haval F7. Затем началось производство внедорожника модели H9.

В 2021 году стартовал выпуск кроссовера Jolion, а в 2022-м — полноприводного внедорожника Dargo.

«В этом году мы запустим на заводе производство новой модели Haval», — рассказал во время торжественной церемонии сборки юбилейной модели президент Haval в России Чжан Цзюньсюе.

24 января в России официально представили внедорожную версию модели Haval Dargo X. Новая внедорожная версия машины оснащена системой выбора режима движения из восьми доступных: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Кроме того, автомобиль для активного отдыха оснащен блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертным режимом бездорожья. Такой режим рекомендован производителем к использованию водителям, у которых большой опыт езды по пересеченной местности.