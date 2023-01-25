Ученые рассказали о возможной судьбе нового гигантского айсберга в Антарктиде

Отколовшийся от ледника Бранта гигантский айсберг может длительное время «просидеть на мели», а также он хорошо отслеживается со спутников и радаров научно-исследовательских и рабопромысловых судов. Об этом сообщил «Известиям» руководитель Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александр Клепиков 25 января.

О том, что айсберг размером с Лондон откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде, накануне проинформировала Антарктическая служба Великобритании (BAS).

Клепиков отметил, что есть несколько возможных сценариев дальнейшей судьбы айсберга.

«Он откололся от ледника на южном побережье моря Уэдделла и может достаточно длительное время просидеть на мели. Может под действием течений отправиться в путешествие сначала на запад, а потом на север и постепенно, под действием солнечных лучей, более теплых вод, перепадов температуры, а также от ударов волн разрушаться», — указал ученый.

Однако с учетом течений в море Уэдделла движение айсберга не будет стремительным, убежден специалист.

«Для судоходства никакой опасности он не представляет. В современных условиях айсберг легко отслеживается со спутников и прекрасно виден на радарах научно-исследовательских и рабопромысловых судов», — указал Клепиков.

Он сравнил размер айсберга — а его площадь оценивается специалистами в 1550 кв. км — с размерами Санкт-Петербурга, второго по величине российского мегаполиса площадью 1439 кв. км.

Начальник Российской антарктической экспедиции отметил, что отколы айсбергов происходят в Антарктиде регулярно и время от времени случаются отколы очень крупных ледяных глыб. В 300 км от российской антарктической станции «Восток» обнаружен ледяной водораздел — из этой точки льды движутся к краям материка. Постепенно ледяные глыбы начинают нависать над краем суши и периодически отламываются. Размеры отколов могут быть как небольшими, так и гигантскими.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк в беседе с «Известиями» согласился с мнением о том, что у появления крупного айсберга не будет никаких особых последствий. Как убежден эксперт, айсберг будет дрейфовать по течению несколько месяцев и понемногу таять, в конце концов растает полностью.

«Где-то с 70-х годов XX века рождаются проекты взять айсберг на буксир и отвезти туда, где мало воды. Например, в Персидский залив, чтобы он давал пресную воду. Но ни разу до практической реализации такой проект не дошел. Вес айсберга, который откололся сейчас, во много раз больше, чем могут перевозить самые крупные танкеры. Пока не существует буксиров, чтобы этот айсберг куда-то транспортировать», — отметил Шкрадюк.

Как пояснили ранее в BAS, айсберг откололся после того, как трещины, появившиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника.

Также отмечается, что на леднике находится исследовательская станция Антарктической службы Великобритании. Район дислокации ученых не был затронут. С их слов, откалывание айсберга было ожидаемо, однако последствия этого могут быть непредсказуемыми. Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга. Позднее ему будет присвоено имя.