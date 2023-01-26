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Эксперт перечислил причины взрыва аккумуляторов смартфонов

Специалист Ситнов: эксплуатация смартфона с изношенным или некачественным аккумулятором может привести к его воспламенению
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Эксплуатация смартфона с изношенным, некачественным или неоригинальным аккумулятором может привести к воспламенению устройства. Об этом предупредил эксперт, преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

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«Продолжительная эксплуатация устройства с изношенным аккумулятором нежелательна, так как вздувшийся аккумулятор рано или поздно может разгерметизироваться и воспламениться», — рассказал он в беседе с «Газета.ру» 25 января.

По его словам, неоригинальные аккумуляторы зачастую продаются с увеличенной емкостью, но стандартным размером, из-за чего батарейка может просто лопнуть.

«Производителем не было заложено пространство в качестве буфера на случай незначительного увеличения размеров в результате испарения электролита во время зарядки. Корпус аккумулятора может лопнуть, а в результате химической реакции с воздухом химические реактивы могут воспламениться», — объяснил специалист.

Кроме того, в непроверенных сервисных центрах могут допустить ошибку при работе с контроллером, отвечающим за эксплуатацию аккумулятора. В таком случае взрыва или поломки не избежать, отметил Ситнов.

Также эксперт предостерег от использования деформированного устройства, в котором могла быть нарушена работа батарейки.

Ранее в январе пользователей смартфонов на платформе Android предупредили о новом вирусе Hook, который передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над гаджетом.

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