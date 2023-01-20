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Владельцев смартфонов предупредили о новом опасном вирусе Hook

В Сети начались продажи программы Hook для полного захвата и контроля смартфона на Android
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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В Сети появился новый вирус для Android-смартфонов Hook. Проникая в телефон он передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством, сообщили 19 января специалисты по информационной безопасности из компании ThreatFabric.

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«Hook — это последняя разработка Ermac, разработанная и управляемая его первоначальным автором DukeEugene. 12 января был опубликован пост, рекламирующий новую вредоносную программу», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что последний вариант вредоносного программного обеспечения (ПО) содержит довольно много модификаций по сравнению с его предшественником.

Так, программа крадет данные контактов, истории звонков, переписки из мессенджеров и коды двухфакторной аутентификации. Кроме того, используя вирус, злоумышленник может удаленно активировать различные зоны экрана, то есть фактически управлять смартфоном. Однако главной целью Hook являются банковские приложение.

«Вполне вероятно, что преступники, приняв очень эффективный подход в маркетинговых стратегиях, решили создать новый бренд со своим последним продуктом вместо того, чтобы поддерживать существующий, который был связан в основном с операциями с криптокошельками и личной идентифицируемой информацией», — добавили в компании.

Аренда готового набора хакерских инструментов на месяц стоит $7 тыс. На текущий момент вирус был замечен в ряде стран Европы, США, Турции, Австралии и Канаде.

Ранее в этом месяце эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, какие вредоносные программы могут попасть на компьютер даже при наличии антивируса. Эксперт также предупредил, что в большинстве случаев вредоносное ПО попадает на устройство по причине неосторожных действий пользователя.

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