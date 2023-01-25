В Германии на 58-м году жизни умер «Король рэпа» Бернард Грин
В немецком городе Висбаден 21 января в возрасте 57 лет скончался «Король рэпа» Бернард Грин, известный как B.G., The Prince of Rap. Исполнитель боролся с раком предстательной железы.
В 1990-е годы его хиты были популярны в США и Европе. В частности, хитом стала композиция This Beat Is Hot.
Бернард Грин родился 28 сентября 1965 года в Вашингтоне.
В 1985 году он вступил в ряды армии США и после прохождения подготовки в Южной Каролине был направлен для прохождения службы в ФРГ. После окончания действительной военной службы Бернард остался в Германии и стал активно заниматься музыкой, читая рэп на различных конкурсах и фестивалях во Франкфурте-на-Майне.
С 1996 года B.G. перестал записывать новые композиции, а в 2005-м устроился работать в музей.