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Китайский GAC в 2023 году представит в России три новых модели

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Фото: GAC
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Компания GAC намерена привезти в Россию три новых автомобиля: новое поколение флагманского внедорожника GS8, минивэн GN8 и кроссовер GS3. Об этом 25 января рассказал портал Quto.

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По предварительным данным, первым в Россию попадет большой полноприводный кроссовер GS8, продажи которого стартуют весной 2023 года. Модель построена на платформе GMPA. В длину машина составляет 4980 мм, размер колесной базы равен 2920 мм. На домашнем рынке покупатели могут выбрать автомобиль с пяти- и семиместным салоном. Пока непонятно, какие именно машины будут предложены россиянам.

Во втором полугодии 2023 года в РФ появится новый премиальный минивэн GN8. Машина будет доступна в двух вариантах оснащения. Третьей новинкой от GAC для российского рынка станет абсолютно новый кроссовер GS3, премьера которого состоялась в конце 2022 года на автосалоне в Гуанчжоу. Предполагается, что автомобиль будет представлен в базовом и псевдоспортивном исполнении R-Style. Под капотом переднеприводной машины будет бензиновый наддувный двигатель мощностью 177 л. с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Автомобиль доберется до России в конце 2023 или начале 2024 года.

26 декабря стало известно, что российские автопродавцы приступили к заказам на большой китайский кроссовер GAC GS8 второго поколения. В РФ будут доступны версии с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой. Большой кроссовер GAC был официально представлен в России только автомобилем первого поколения, теперь у россиян есть возможность познакомиться с рестайлинговой версией, которую будут привозить в РФ по системе параллельного импорта. Цены варьируются от 3,8 до 4,4 млн рублей.

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