В Петербурге разработают новые туристические маршруты к юбилею Пушкина

В Санкт-Петербурге разрабатываются новые туристические маршруты в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Как отметили в администрации города 25 января, юбилей классика станет одной из центральных тем для туристической сферы города в текущем году.

Отсылки к творчеству Пушкина начнутся уже на пути из Москвы в Северную столицу: в поездах «Сапсан» будут показывать ролики о великом поэте.

Более подробную информацию можно будет получить на портале Visit Peterburg.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании в стране в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Тогда было поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению тематических мероприятий и разработать соответствующий план.

В частности, в январе 2022-го сообщалось, что в рамках указа будут отреставрированы мемориальные музеи и музеи-заповедники в Оренбургской области. Также планируется подготовить две экспозиции — по произведению «Капитанская дочка» и «Пушкин в Оренбуржье».