Оренбургская область получит 33 млн рублей на обновление двух музеев

Мемориальные музеи и музеи-заповедники отреставрируют и обновят в Оренбургской области в честь 225-летия со дня рождения поэта А.С. Пушкина в 2024 году. На эти цели регион получит 33 млн рублей.

Часть средств будет направлена на реставрацию здания Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Кроме того, будут созданы две экспозиции — по произведению «Капитанская дочка» и «Пушкин в Оренбуржье». Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Также планируется обновление двух экспозиционных залов «Пушкин и Оренбургский край» в губернаторском историко-краеведческом музее. Специалисты обновят интерьер, приобретут музейное оборудование и изготовят копии портретов.

По словам губернатора Дениса Паслера, Оренбуржье неразрывно связано с именем поэта. Глава региона вошел в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина.