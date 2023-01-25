Названа возможная причина сбоев в работе App Store

Массовые проблемы с работой магазина приложений App Store, вероятно, стали просто стечением обстоятельств. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в среду, 25 января.

«Насколько я знаю, сбой произошел не только в России, если говорить конкретно про сервера Apple. Версия о том, что это Роскомнадзор с комплексом технических средств противодействия угрозам тоже возможна, но мне кажется что это стечение обстоятельств, поскольку «подняли» всё достаточно быстро», — предположил эксперт.

О сбоях в работе App Store пользователи из России сообщили ранее в этот день. Об остановке работы сервиса заявили некоторые пользователи «ВКонтакте», Twitter, аналогичные сообщения появились и в различных Telegram-каналах. В публикациях пользователи делятся скриншотами, на которых видна надпись «Сбой подключения к App Store». Сайт магазина приложений также был недоступен.

При этом в соцсетях отмечали, что с VPN магазин приложений работал нормально.

Позднее сервис вновь стал доступен для пользователей. О причинах сбоев не сообщалось.