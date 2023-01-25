Дилеры Voyah приступили к выдаче покупателям новых электрокроссоверов марки

В январе 2023 года официальные дилерские центры Voyah выдали покупателям в РФ первые премиальные электрокроссоверы модели Free. Об этом 25 января сообщила пресс-служба производителя.

В компании отметили, что особый интерес к новинке был заметен в Москве и Санкт-Петербурге. Повышенный спрос на электромобили в России, по мнению специалистов, обусловлен экономией на топливе, техобслуживании, парковках и налоговых льготах.

Voyah Free является первым в России электрокроссовером в премиальном сегменте машин на электротяге. Пиковая мощность модели достигает 488 л.с. с максимальным крутящим моментом в 750 Нм. Для разгона до 100 км/ч требуется 4,7 с.

На официально ввезенные в Россию электромобили бренда Voyah действует гарантия пять лет или 100 000 км пробега. Официальная дилерская сеть насчитывает уже более 16 салонов. Электромобили марки доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске, скоро в Воронеже и Владивостоке. Стоимость премиального электрокроссовера составляет 7 990 000 рублей.

18 января стало известно, что на российском авторынке появился китайский премиум-минивэн Voyah Dreamer. Автомобиль с гибридной установкой стоит в РФ от 8,3 млн рублей. Суммарная мощность силовой установки составила 395 л.с и 610 Нм крутящего момента. На электротяге минивэн способен проехать всего 82 км, зато общий запас хода (от бензина и электричества) достигает 720 км. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 200 км/ч.