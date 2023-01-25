Студент РУДН привлек 40 млн рублей инвестиций на разработку нанороботов для лечения тромбоза

Студент третьего курса Медицинского института РУДН Андрей Костылев придумал, как бороться с тромбозом и атеросклерозом с помощью нанороботов. Они вводятся в кровоток через лучевую артерию, под управлением магнитного поля попадают в нужное место и высвобождают там лекарство, которое растворяет бляшку или сгусток.

«Идея проекта пришла мне в голову два года назад во сне. Тогда я учился на первом курсе. Мне приснились роботы в виде жучков, которые летают по кровотоку. Что-то из области фантастики. Тогда я решил создать микроструктуру, которая бы позволила дистанционно лечить атеросклероз и тромбоз — одни из самых распространенных заболеваний», — рассказал «Известиями» Андрей Костылев.

В результате молодой человек спроектировал модель нанороботов. Это микроструктура овальной формы, которая доставляет лекарственные препараты непосредственно к сосудистой бляшке или тромбу и разрушает их изнутри

«Структуру вводят в лучевую артерию. Управляется она дистанционно, программно-аппаратным комплексом. Пациент ничего не почувствует, даже оставаясь в сознании», — пояснил Костылев.

Первый прототип продукта был создан на базе НИИ молекулярной и клеточной медицины Медицинского института РУДН.

Для того, чтобы привлечь к проекту инвесторов, молодой ученый собрал команду из студентов и научных сотрудников профильных вузов. Она стала победителем акселератора SberStudent. Нанороботами заинтересовались инвесторы, команда уже привлекла на развитие технологии более 400 млн. рублей. Часть из этих денег вложил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), остальные средства поступили от частных инвесторов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 25 января, в 10:00

Вкалывают роботов: студент РУДН создал наноаппараты для борьбы с тромбами