Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на разжигание русофобии для подготовки американцев к противостоянию с РФ
Наука
Российские космонавты напечатали первую рабочую деталь на 3D-принтере на МКС
Экономика
Авиаперелеты подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами
Мир
Песков подтвердил отсутствие контактов между Путиным и Зеленским
Мир
В Австралии потребовали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в страну
Мир
Экс-глава Госдепартамента Помпео рассказал о длительной подготовке ВСУ в США
Экономика
Налоговые доначисления бизнесу выросли вдвое до 600 млрд рублей
Мир
Источник сообщил о пресечении силовиками РФ каналов финансирования терактов СБУ
Недвижимость
Число инвесторов в новостройки сократилось вдвое 
Недвижимость
Самые дешевые арендные квартиры сдавались в Москве за 25 тыс. рублей
Мир
Карчаа заявил о предвзятости инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС
Мир
Во Франции обеспокоены отставками чиновников в Киеве

Студент РУДН привлек 40 млн рублей инвестиций на разработку нанороботов для лечения тромбоза

0
Фото: Пресс-служба Сбера
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студент третьего курса Медицинского института РУДН Андрей Костылев придумал, как бороться с тромбозом и атеросклерозом с помощью нанороботов. Они вводятся в кровоток через лучевую артерию, под управлением магнитного поля попадают в нужное место и высвобождают там лекарство, которое растворяет бляшку или сгусток.

Холодный прием: врачи рассказали о связи зябких ног и тромбоза
В случае любых подозрений специалисты рекомендуют обращаться к врачам

«Идея проекта пришла мне в голову два года назад во сне. Тогда я учился на первом курсе. Мне приснились роботы в виде жучков, которые летают по кровотоку. Что-то из области фантастики. Тогда я решил создать микроструктуру, которая бы позволила дистанционно лечить атеросклероз и тромбоз — одни из самых распространенных заболеваний», — рассказал «Известиями» Андрей Костылев.

В результате молодой человек спроектировал модель нанороботов. Это микроструктура овальной формы, которая доставляет лекарственные препараты непосредственно к сосудистой бляшке или тромбу и разрушает их изнутри

«Структуру вводят в лучевую артерию. Управляется она дистанционно, программно-аппаратным комплексом. Пациент ничего не почувствует, даже оставаясь в сознании», — пояснил Костылев.

Первый прототип продукта был создан на базе НИИ молекулярной и клеточной медицины Медицинского института РУДН.

Для того, чтобы привлечь к проекту инвесторов, молодой ученый собрал команду из студентов и научных сотрудников профильных вузов. Она стала победителем акселератора SberStudent. Нанороботами заинтересовались инвесторы, команда уже привлекла на развитие технологии более 400 млн. рублей. Часть из этих денег вложил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), остальные средства поступили от частных инвесторов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 25 января, в 10:00

Вкалывают роботов: студент РУДН создал наноаппараты для борьбы с тромбами

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023