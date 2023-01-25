В Минфине поддержали взимание налога с майнинга

В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там отметили, что Налоговый кодекс содержит для этого все необходимые положения.

Форма налогообложения в рамках законопроекта о майнинге еще обсуждается, рассказал ранее «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20%.

Сейчас в России нет законодательства, которое регулирует майнинговую деятельность, из-за это возникают сложности, отметил вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский. По его словам, в этом сегменте налоги платят только так называемые «майнинговые отели». Они предоставляют услуги комплексного размещения оборудования для майнинга по аналогии с обычными дата-центрами и платят налог на прибыль 20%.

Большинство майнинговых предприятий работают именно по такой модели, подтвердил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver (один из крупнейших игроков в сегменте) Олег Огиенко. Он добавил, что в рамках закона доход от майнинга следует определять по результатам продажи криптовалюты и вычитать расходы, среди которых электроэнергия, амортизация, стоимость услуг дата-центров и другие.

Введение же аналога ЕНВД может привести к банкротству майнинговых компаний на начальном этапе запуска инвестиционного проекта, так как этот подход не учитывает существенные расходы, считает Огиенко.

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Пост-крипто: Минфин определился с позицией по налогу на майнинг