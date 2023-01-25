Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил о важности следования Белграда политике ЕС по отношению к РФ
Мир
CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса
Общество
Муфтии РФ осудили «оскорбительное для всех мусульман» сожжение Корана в Швеции
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии решения по поставкам танков Abrams Киеву
Мир
В МИД Украины заявили о нежелании заключать с РФ соглашения наподобие Минских
Армия
В найденном под Херсоном схроне ВСУ обнаружили 89 боеголовок для РСЗО «Град»
Мир
Кабмин Украины отправил в отставку четырех замминистров и пять глав регионов
Мир
Норвегия заявила о готовности передать Украине часть своих танков
Политика
Песков назвал недостоверной информацию CNN о рассмотрении в РФ дополнительной мобилизации
Мир
Зеленский назначил Кулебу заместителем главы офиса президента Украины
Мир
В Швеции выразили надежду вскоре вернуться к переговорам с Турцией по членству в НАТО
Мир
Sky News сообщил о гибели двух британских наемников в боях под Соледаром

В Минфине поддержали взимание налога с майнинга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там отметили, что Налоговый кодекс содержит для этого все необходимые положения.

Пост с криптой: в России могут легализовать деятельность майнеров
Законопроект, из-за которого спорили ЦБ и Минфин, готов к первому чтению

Форма налогообложения в рамках законопроекта о майнинге еще обсуждается, рассказал ранее «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20%.

Сейчас в России нет законодательства, которое регулирует майнинговую деятельность, из-за это возникают сложности, отметил вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский. По его словам, в этом сегменте налоги платят только так называемые «майнинговые отели». Они предоставляют услуги комплексного размещения оборудования для майнинга по аналогии с обычными дата-центрами и платят налог на прибыль 20%.

Большинство майнинговых предприятий работают именно по такой модели, подтвердил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver (один из крупнейших игроков в сегменте) Олег Огиенко. Он добавил, что в рамках закона доход от майнинга следует определять по результатам продажи криптовалюты и вычитать расходы, среди которых электроэнергия, амортизация, стоимость услуг дата-центров и другие.

Введение же аналога ЕНВД может привести к банкротству майнинговых компаний на начальном этапе запуска инвестиционного проекта, так как этот подход не учитывает существенные расходы, считает Огиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пост-крипто: Минфин определился с позицией по налогу на майнинг

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023