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В Орловской области осталось меньше тысячи сурков

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В Орловской области к началу 2023 года осталось меньше тысячи сурков-байбаков. Об этом во вторник, 24 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на Облэконадзор.

Точное число зверьков сейчас — 735, отмечается в материале.

Сурка можно встретить в Ливенском, Покровском, Мценском, Колпнянском, Урицком, Сосковском, Малоархангельском, Кромском, Хотынецком и Дмитровском районах.

«Сурок-байбак — крупный грызун с длиной тела до 59 см. <...> Селится на участках целинной степи, по степным балкам. Живет в норах колониями, но у каждой семейной группы имеется индивидуальный участок. На зиму впадает в спячку. Пробуждение происходит в марте-апреле. Продолжительность жизни около 15 лет», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 23 января, сообщалось, что в 2022 году на территории Липецкой области отловили 4,75 тыс. бездомных собак. Чуть больше 3,2 тыс. животных были возвращены в прежнюю среду обитания после маркирования, стерилизации и вакцинации. Для 1,5 тыс. собак нашли новых владельцев. Девять животных погибли.

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