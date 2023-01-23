Почти 4,8 тыс. бездомных собак отловили в Липецкой области за год

В 2022 году в Липецкой области отловили 4,75 тыс. бездомных собак. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Чуть больше 3,2 тыс. животных были возвращены в прежнюю среду обитания после маркирования, стерилизации и вакцинации. Для 1,5 тыс. собак нашли новых владельцев. Девять животных погибли, уточняет GOROD48.

На данный момент в регионе работают два частных приюта в Липецком и Тербунском районах. Их общая вместимость составляет до 2 тыс. животных. В управлении ветеринарии напомнили, что отлову не подлежат животные, которые уже имеют метки, за исключением особей, которые проявляют немотивированную агрессию.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2022 году отловили больше 4,3 тыс. собак.