Офис врача общей практики открыли в подмосковном Одинцово

В Саввинской Слободе в Одинцово (Московская область) открыли новый офис врача общей практики. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Здание расположено на улице Лесной, 3. В нем обустроили кабинеты забора анализов, физиотерапии и неотложной помощи, доступно всё необходимое медоборудование, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказала первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, офис врача общей практики будет оказывать медпомощь почти 5 тыс. взрослых и детей.

Офис в Саввинской Слободе стал вторым объектов, возведенным по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время к открытию готовятся две поликлиники в Домодедово и Раменском, пристройка к поликлинике в Реутове.

26 декабря сообщалось, что в Лыткаринской городской больнице в Московской области завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники . На выполнение работ направили свыше 150 млн рублей.