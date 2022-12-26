Капитальный ремонт взрослой поликлиники выполнили в Лыткарино

Капитальный ремонт взрослой поликлиники завершился в Лыткаринской городской больнице в Московской области. На выполнение работ направили свыше 150 млн рублей.

Учреждение на улице Комсомольской рассчитано на 100 посещений в смену. Поликлиника обслуживает порядка 27 тыс. местных жителей. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рабочие выполнили ремонт фасада и отделку помещений. Кроме того, в поликлинике потребовалась замена коммуникаций и окон. По словам главного врача Лыткаринской городской больницы Руслана Султанова, установлена новая мебель.

В конце ноября сообщалось о завершении первого за 66 лет ремонта в поликлинике в городе Новотроицк (Оренбургская область). В учреждении восстановили фасад и кровлю, обновили коммуникации, заменили системы пожарной охраны.