Поликлинику № 1 в Новотроицке впервые капитально отремонтировали

В городе Новотроицк (Оренбургская область) завершили первый за 66 лет ремонт поликлиники № 1. Об этом сообщает региональный минздрав.

В медучреждении привели в порядок фасад и кровлю, выполнили внутреннюю отделку, обновили инженерные коммуникации, заменили системы пожарной охраны и видеонаблюдения. В здании предусмотрели отдельные блоки для узких специалистов, диспансеризации, инфекционный блок.

Ремонт стартовал в мае 2022 года в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Его стоимость составила 67,7 млн рублей, пишет ИА «Урал56.Ру».

Поликлинику № 1 возвели в Новотроицке в 1956 году, она обслуживает около 36 тыс. горожан, что составляет около половины взрослого населения города. Капитальные ремонтные работы прошли в учреждении впервые.