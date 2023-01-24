В Петербурге демонтировали главную новогоднюю елку

В Санкт-Петербурге с Дворцовой площади убрали главную новогоднюю елку. Об этом во вторник, 24 января, пишет 78.ru.

Дерево распилят и отправят на сушку. Из него, как и в прошлом году, сделают сувениры для детей. Также, ветки дерева будут использованы как подстилка для животных в питомниках города.

Как отмечается в материале, в этом году ель убрали раньше. В 2022 году она была демонтирована 26 января, а в 2021 году — 25 января.

Как сообщалось ранее, 20 января, световые конструкции, установленные в честь Нового года, продолжат работать на улицах Москвы до весны.

В этом году к Новому году и Рождеству в городе было установлено больше 4 тыс. декоративных конструкций. В них используется энергосберегающее оборудование на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях.