Двух мужчин задержали за незаконную ловлю рыбы в Липецкой области

В Становлянском районе Липецкой области задержали двух мужчин, которые незаконно ловили рыбы с помощью сетей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, 60-летнего и 67-летнего местных жителей задержали в районе пруда на территории заповедника недалеко от деревни Озерки. В их автомобиле были найдены сети и капкан, являющиеся незаконными орудиями лова. Кроме того, на пруду нашли уже установленную сеть.

Как уточняет GOROD48, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов». Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

В конце декабря в Магаданской области вступило в силу решение суда в отношении участников организованной группы, которая занималась рыбной ловлей во время лососевой путины. Ольский районный суд назначил им наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком три года и возмещением нанесенного ущерба.