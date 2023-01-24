Фильм о жизни Мэрилин Монро стал номинантом в восьми категориях на «Золотую малину»

Фильм «Блондинка», сюжет которого рассказывает о судьбе Мэрилин Монро, стал претендентом на «Золотую малину». Премия является одной из самых нежелательных в киноиндустрии. Лента режиссера Эндрю Доминика лидирует по количеству номинаций, передает телеканал «Известия». Картину могут признать худшей сразу в восьми категориях. Эксперты раскритиковали и сценарий, и самого режиссера. На звание худшего фильма также претендуют «Морбиус», «Пиноккио», «Русалка и дочь короля» и «Доброго траура». По традиции лауреатов должны объявить за день до вручения «Оскара». Престижную премию Американской академии киноискусств вручат 12 марта.

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