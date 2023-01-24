Больше 900 случаев гриппа зарегистрировали в ЕАО

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог в Еврейской автономной области. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в ЕАО зарегистрировали 932 случая гриппа. Специалисты отмечают, что в регионе на 45,7% сократилось количество госпитализаций. Эпидемический порог превышен среди детей 3–6 лет на 3,4%, среди взрослых — на 20,8%.

Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А(H1N1), также выявлены случаи гриппа типа A(H3N2) и гриппа В.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае эпидемический порог превышен за неделю на 26,3%. 35 человек госпитализированы с тяжелыми формами ОРВИ.