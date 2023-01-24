Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог в Хабаровском крае на 26,3%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог на 26,3% за неделю в Хабаровском крае. Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Подъем заболеваемости обусловлен циркуляцией трех типов вируса гриппа, риновирусов, РС-вирусов и парагриппа. Кроме того, число заболевших коронавирусом за неделю увеличилось на 77%, уточняет ИА AmurMedia. 35 человек госпитализированы с тяжелыми формами ОРВИ, еще 159 человек находились в больницах с внебольничной пневмонией.

По причине высокой заболеваемости приостановлена деятельность одной школы, а также семи классов. В образовательных учреждениях действуют утренние фильтры, а также режим влажной уборки.

В России за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 4%. Общее количество заболевших составило 856 тыс. человек.