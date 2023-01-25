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В Австралии потребовали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в страну

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Фото: Global Look Press/AUG/face to face
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Партия лейбористов Австралии потребовала запретить въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту из-за антисемитских высказываний. Об этом 24 января сообщает телеканал Sky News Australia.

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Представитель партии Двир Абрамович заявил, что Австралия не должна пускать в страну человека, который угрожает евреям, а также распространяет конспирологические мифы о них.

Допуск Уэста в Австралию, по мнению Абрамовича, нарушит ключевые ценности терпимости и уважения

В октябре Уэст написал в Twitter, что скоро он начнет «смертельную атаку на евреев».

На фоне скандала с музыкантом разорвал контракт немецкий производитель спортивной одежды Adidas. От Уэста ушли бренды Balenciaga и Skechers. У него сорвалась сделка с Gap, а Музей мадам Тюссо решил отправить в архив восковую фигуру музыканта.

В начале декабря Уэст дал скандальное интервью, где в очередной раз подтвердил свои расистские взгляды, и опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди которых было изображение звезды Давида, слитое со свастикой. Первого американского президента-афроамериканца Барака Обаму он назвал «всего лишь еще одним еврейским президентом».

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