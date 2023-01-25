Российские космонавты напечатали первую рабочую деталь на 3D-принтере на МКС

Российские космонавты напечатали первую рабочую деталь на 3D-принтере на Международной космической станции (МКС).

Первой деталью стал кронштейн, необходимый для крепления камеры, пишет ТАСС 24 января.

По словам космонавта Дмитрия Петелина, предыдущие детали были пробными.

«Камера контроля будет устанавливаться на иллюминатор многоцелевого лабораторного модуля «Наука» внутри станции для слежения процесса стыковки шлюзовой камеры», — объяснил он.

3D-принтер был доставлен на МКС на корабле «Прогресс МС-20» в июне 2022 года для проведения экспериментов. Первым его опробовал российский космонавт Олег Артемьев.

Использовать принтер планируется для производства нужных деталей и инструментов непосредственно на МКС, без ожидания поставки с Земли, отмечает сайт kp.ru.