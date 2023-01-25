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Российский робот начал преподавать робототехнику детям в Индии

Российский робот Promobot V.4 начал преподавать робототехнику школьникам в Нью-Дели
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Нью-Дели (Индия), сообщила 24 января компания «Промобот».

«Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования», — приводит «РИА Новости» заявление компании.

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С помощью робота школьники смогут обучиться программированию, электронике и мехатронике.

Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отметил, что благодаря роботу у детей появится возможность узнать о работе искусственного интеллекта на живом примере.

Отмечается, что ранее робот уже приступил к работе в группе частных школ «Махариши Видья Мандир» в индийском городе Ченнаи.

Promobot V.4 может выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.

Год назад «Промобот» представила новую модель робота Robo-C-2, максимально похожего на человека. Он может работать в МФЦ, торговых центрах, аэропортах, музеях.

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