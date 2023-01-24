Платье принцессы Дианы выставлено на аукцион

Вечернее платье принцессы Диане выставлено на торги аукциона. Бархатный наряд с тремя золотыми пуговицами на спине создал модельер Виктор Эдельштейн. Лот оценивается в сумму от $80 тыс. до $110 тыс, сообщают СМИ. Диана надевала это платье в 1991 году, когда вместе с принцем Чарльзом позировала для официального фото. Среди других лотов аукциона, который пройдет 27 января,— майка баскетболиста Леброна Джеймса с финала турнира НБА 2013 год, передает телеканал «Известия». Будет выставлено приглашение на вечеринку Джона Кеннеди. На этом празднике 35-го американского лидера Мэрилин Монро спела «С днем рождения, мистер президент».

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