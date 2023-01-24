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Регби-клуб ЦСКА провел мастер-класс для старшеклассников из Мариуполя

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Фото: Регби-клуб ЦСКА Москва
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Накануне в Москве регби-клуб ЦСКА провел мастер-класс для старшеклассников из Мариуполя, которые приехали в столицу на новогодние каникулы по приглашению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Легенды отечественного регби игрок РК ЦСКА Василий Артемьев и тренер молодежной команды РК ЦСКА Андрей Гарбузов познакомили детей с основами игры в регби и рассказали о различиях тэг-регби. Мероприятие прошло при поддержке Федерального подросткового центра и гуманитарной акции Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Детям — в руки».

Первая в жизни ребят тренировка по тэг-регби с такими именитыми наставниками действительно стала для них большим событием: невозможно было не заметить восторг на лицах ребят. Ведущий телешоу «Русский ниндзя» и «Все на регби», мастер спорта международного класса, капитан РК ЦСКА, капитан сборной России по регби на Кубке мира в Японии Василий Артемьев и многократный чемпион России, мастер спорта международного класса, Центурион — 100 матчей за сборную России, экс-игрок мужской команды РК ЦСКА Андрей Гарбузов знакомили детей с основными регбийными элементами в игровой атмосфере.

Школьники учились правильно бросать регбийный мяч, играли в веселые активные игры с элементами регби и тэг-регби, соревновались друг с другом в скорости, а в конце тренировки поиграли в тэг-регби, чтобы самим ощутить все достоинства этой увлекательной, азартной и безопасной игры. «В регби надо более подвижно работать и руками, и больше телом, чем ногами, — комментирует тренировку школьник из Мариуполя Данил. — Я сам футболист, но регби мне понравился, если у нас в городе РК ЦСКА откроет свою секцию, с удовольствием сыграю на турнире».

Президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин отметил, что встреча и знакомство старшеклассников из Мариуполя с регби состоялись благодаря инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «Я уверен, что полученный на тренировке опыт и общение с тренерами Регби-клуба ЦСКА пригодятся им в жизни, ведь регби — это, в первую очередь, про уважение, про командность и про характер. У ребят остались яркие и позитивные впечатления от сегодняшней встречи с нашим клубом, и это самое главное», — прокомментировал мастер-класс Алексей Митрюшин. Он также сообщил, что тренеры Академии РК ЦСКА приступают к тренировкам с детьми в Мариуполе. «Мы доставили в город большое количество спортивного инвентаря и сейчас готовим турнир по тэг-регби, который пройдет уже в начале этого года», — подчеркнул Митрюшин.

После тренировки дети посетили с экскурсией футбольный стадион «ВЭБ Арена», а также познакомились с историей и достижениями Регби-клуба ЦСКА. Здесь же на стадионе они презентовали свой проект подросткового пространства «Территория нового поколения» Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребята рассказали о тех зонах, которые планируют создать в подростковом центре. Кто-то взял на себя творческую составляющую: танцы, музыка. Кто-то собирается заниматься библиотечным делом, кто-то организует компьютерный клуб и так далее. Предложили открыть и комнату гражданской обороны для отработки действий при чрезвычайных ситуациях. Глядя на них, испытываю особое чувство гордости за их неугасимое желание участвовать в жизни своей страны и делать ее лучше. Приезд ребят в Москву — это вдохновение, эмоции, новые знакомства и возможности, с которыми они теперь поедут в свой любимый город», — отметила Мария Львова-Белова. Участие в обсуждении проекта подросткового пространства также принял советник врио главы ДНР по взаимодействию с органами власти РФ Александр Волошин. «Надо делать всё, чтобы работали социальные лифты. Чтобы такие добрые и инициативные дети стали опорой для нашей страны», — добавил Волошин.

Новогодняя поездка мариупольских школьников стала возможной благодаря гуманитарной акции детского омбудсмена «Детям — в руки». В программе поездки, помимо спортивных мероприятий, посещение Общественной палаты РФ и делового центра «Москва-Сити», также обзорная автобусная экскурсия по столице. Этот формат аппарат уполномоченного разработал для реабилитации подростков из зон боевых действий.

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