Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Московской области, рассказал 24 января источник «Известий».
Сообщается, что инцидент произошел во вторник утром в подмосковной Балашихе на улице Граничная.
Скорую помощь вызвал отец пострадавшей, девушка была доставлена в реанимацию. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее, 21 января, в столичной прокуратуре рассказали о том, что в Москве скончался рабочий после падения с шестого этажа строящегося здания. Трагедия произошла на улице Зорге. Мужчина умер на месте.