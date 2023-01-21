Рабочий скончался после падения с 6-го этажа на стройке в Москве

В Москве скончался рабочий после падения с шестого этажа строящегося здания. Об этом 21 января сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия произошла на улице Зорге. Мужчина умер на месте.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее, 12 декабря, в результате падения башенного крана в Абакане на стройке погиб рабочий, еще двое пострадали. Трагедия произошла на стройплощадке ЖК «Кировский». При подъеме бетонных плит стрела крана накренилась, в результате чего техника рухнула с высоты 42 м.