Объем утечек персональных данных россиян вырос в 40 раз

Объем персональных данных россиян, который попал в открытый доступ, вырос в 40 раз, следует из аналитического отчета компании Group-IB, с которым ознакомились «Известия». По оценкам специалистов, в период с июля 2021 года по июнь 2022 года хакеры украли 970,5 млн строк записей о персональных данных. За аналогичный отрезок годом ранее в Сеть было слито 24 млн строк записей.

«Почти 823 млн строк относятся к февральской утечке базы данных службы доставки СДЭК. Но даже без учета этих цифр количество скомпрометированных данных будет внушительным — 147,5 млн строк, что в шесть раз больше в сравнении с прошлым периодом», — отметили в пресс-службе компании.

Многократный рост вызван «текущим мировым кризисом и повышением интереса хакеров к публикациям баз данных российских компаний и сайтов», говорится в исследовании.

«Ряд злоумышленников преследует в подобных публикациях денежный интерес, но подавляющее большинство хочет нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и стране в целом», — отметили в Group-IB.

«Если учитывать только уникальные данные, всего скомпрометировано около 100 млн записей. Но это всё равно очень много — по сути, пострадали две трети населения страны. Связано это в первую очередь с развязанной против России кибервойной. Под прицелом оказались крупные инфраструктуры — большие ритейлеры, госпредприятия, охватывающие, без преувеличения, всю страну (например, «Почта России»), сфера обслуживания — именно отсюда и этот взрывной рост», — прокомментировал «Известиям» результаты исследования эксперт Центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Руслан Добрынин.

По оценкам специалистов, в 2023 году интенсивность атак хакеров возрастет.

«Анализ атак позволяет сделать вывод, что злоумышленники будут разрабатывать новые инструменты и использовать решения, которые сложно распознать и обнаружить», — констатируют авторы исследования Group-IB.

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Урожай сливов: утечки персональных данных россиян выросли в 40 раз