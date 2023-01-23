В Екатеринбурге девочку-подростка нашли мертвой под окнами многоэтажки

В Екатеринбурге 16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки на улице Крауля. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает портал URA.RU.

«В новом ЖК на ВИЗе (район Екатеринбурга. — Ред.) девушка-подросток выпала из окна. <...> Говорят, что девушке не больше 16 лет», — говорится в сообщении.

На месте работает полиция и скорая помощь.

Официальных комментариев следственных органов пока нет.

17 января одиннадцатилетний школьник выпал из окна девятого этажа на западе Москвы. После падения мальчик выжил. Он был госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.