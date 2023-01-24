Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО запустят две версии боевого робота «Маркер»
Авто
В Госдуме подготовили поправки к новым правилам пересечения границы на авто
Мир
В Китае порекомендовали Украине признать неизбежность поражения
Мир
Зеленский указал на масштабные кадровые перестановки во властных структурах
Наука
Российские ученые разработали способ отделения нефти от воды
Мир
Концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине почти 140 танков при необходимости
Экономика
В России снизились продажи продуктов питания
Общество
Синоптики пообещали облачный день без осадков в Московском регионе 24 января
Общество
Центр реабилитации диких животных Москвы принял более 370 пациентов в 2022 году
Армия
Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром «Джейрах»
Спорт
В Португалии на футбольном матче впервые в истории показали белую карточку
Армия
Герасимов назвал целью развития ВС защиту суверенитета России

Эндокринолог Шорова рассказала о запахе тела при развитии диабета

Врач-эндокринолог Шорова: запах ацетона и прелых яблок от человека может указывать на сахарный диабет
0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запах ацетона и прелых яблок, исходящий от тела, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, в том числе на развитие сахарного диабета. Об этом «Известиям» 24 января рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мадина Шорова.

Вместо под солнцем: как сохранить здоровье при дефиците света
Врачи рассказали, почему зимой чаще клонит в сон

«Есть несколько причин появления этого запаха. Одной из наиболее опасных является сахарный диабет. При этом заболевании в крови повышается уровень глюкозы, однако инсулин не может ее расщепить. И тогда, для того чтобы получить энергию, организм, вместо глюкозы начинает расщеплять жиры. В результате этого накапливаются кетоновые тела (ацетон), которые выводятся через кожу», — сказала Шорова.

По ее словам, данное состояние может сопровождаться общей слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой.

К другим патологиям, на которые может указывать запах ацетона, относятся нарушения работы щитовидной железы, сопровождающиеся ее повышенной функцией, отметила эндокринолог.

«При гиперфункции щитовидной железы увеличивается выработка гормонов, под влиянием которых происходит активное расщепление жиров и белков. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня кетоновых тел и появлению запаха ацетона. При таком состоянии человек может испытывать раздражительность, потливость, учащенное сердцебиение, а также начать резко худеть при привычном питании», — сообщила она.

Врач обратила внимание, что запах ацетона, исходящий от тела, можно нередко заметить и у людей, которые длительно придерживаются диет и злоупотребляют голоданием. Это объясняется тем, что при исключении углеводов возникает дефицит энергии, и, чтобы хоть как-то восполнить его, организм усиливает расщепление жировой ткани.

При этом состоянии часто отмечается выраженная общая слабость, головные боли, головокружение (вплоть до обморочных состояний), тошнота, рвота, а также сухость кожи, выпадение волос и ломкость ногтей.

«Учитывая тяжесть данных заболеваний и высокие риски возникновения грозных осложнений, при появлении запаха ацетона необходимо обратиться к врачу для проведения тщательного обследования и прохождения соответствующего лечения», — заключила Шорова.

5 января президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. Александр Майоров развеял миф о том, что обильное употребление сладкого вызывает диабет. Однако он отметил, что риск сахарного диабета значительно возрастает у людей с избыточной массой тела и ожирением.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023