Эндокринолог Шорова рассказала о запахе тела при развитии диабета

Запах ацетона и прелых яблок, исходящий от тела, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, в том числе на развитие сахарного диабета. Об этом «Известиям» 24 января рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мадина Шорова.

«Есть несколько причин появления этого запаха. Одной из наиболее опасных является сахарный диабет. При этом заболевании в крови повышается уровень глюкозы, однако инсулин не может ее расщепить. И тогда, для того чтобы получить энергию, организм, вместо глюкозы начинает расщеплять жиры. В результате этого накапливаются кетоновые тела (ацетон), которые выводятся через кожу», — сказала Шорова.

По ее словам, данное состояние может сопровождаться общей слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой.

К другим патологиям, на которые может указывать запах ацетона, относятся нарушения работы щитовидной железы, сопровождающиеся ее повышенной функцией, отметила эндокринолог.

«При гиперфункции щитовидной железы увеличивается выработка гормонов, под влиянием которых происходит активное расщепление жиров и белков. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня кетоновых тел и появлению запаха ацетона. При таком состоянии человек может испытывать раздражительность, потливость, учащенное сердцебиение, а также начать резко худеть при привычном питании», — сообщила она.

Врач обратила внимание, что запах ацетона, исходящий от тела, можно нередко заметить и у людей, которые длительно придерживаются диет и злоупотребляют голоданием. Это объясняется тем, что при исключении углеводов возникает дефицит энергии, и, чтобы хоть как-то восполнить его, организм усиливает расщепление жировой ткани.

При этом состоянии часто отмечается выраженная общая слабость, головные боли, головокружение (вплоть до обморочных состояний), тошнота, рвота, а также сухость кожи, выпадение волос и ломкость ногтей.

«Учитывая тяжесть данных заболеваний и высокие риски возникновения грозных осложнений, при появлении запаха ацетона необходимо обратиться к врачу для проведения тщательного обследования и прохождения соответствующего лечения», — заключила Шорова.

5 января президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. Александр Майоров развеял миф о том, что обильное употребление сладкого вызывает диабет. Однако он отметил, что риск сахарного диабета значительно возрастает у людей с избыточной массой тела и ожирением.