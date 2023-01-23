Роботизированную молочную ферму открыли в Нижегородской области

В Арзамасе в Нижегородской области открыли первую роботизированную молочную ферму. Об этом сообщает региональное правительство.

Ферма запущена на базе частного фермерского хозяйства, объем инвестиций составил 54 млн рублей. Около половины вложенной суммы владельцам возместят в виде субсидий по областной госпрограмме.

«Животноводство является достаточно трудоемким видом производства, поэтому внедрение автоматизации и роботизации в рабочие процессы предприятий отрасли являются очевидным направлением», — прокомментировал министр сельского хозяйства Николай Денисов после осмотра объекта.

Для наращивания объемов производства молока в регионе продолжают реконструировать и строить животноводческие объекты, пишет ИА «НьюсНН». По словам главы минсельхоза, в 2022 году было введено в эксплуатацию 15 животноводческих ферм. Проекты реализовали по программе с возмещением хозяйству до 50% понесенных затрат.

На субсидии в прошлом году было выделено 390 млн рублей, в 2023-м ожидается поддержка на уровне 530 млн рублей.