Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом
Мир
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Мир
В Германии предъявлено обвинение планировавшим госпереворот гражданам
Мир
Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США
Мир
Италия намерена отказаться от российского газа к зиме-2024/25
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Наука
Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ

Роботизированную молочную ферму открыли в Нижегородской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Арзамасе в Нижегородской области открыли первую роботизированную молочную ферму. Об этом сообщает региональное правительство.

Ферма запущена на базе частного фермерского хозяйства, объем инвестиций составил 54 млн рублей. Около половины вложенной суммы владельцам возместят в виде субсидий по областной госпрограмме.

«Животноводство является достаточно трудоемким видом производства, поэтому внедрение автоматизации и роботизации в рабочие процессы предприятий отрасли являются очевидным направлением», — прокомментировал министр сельского хозяйства Николай Денисов после осмотра объекта.

Для наращивания объемов производства молока в регионе продолжают реконструировать и строить животноводческие объекты, пишет ИА «НьюсНН». По словам главы минсельхоза, в 2022 году было введено в эксплуатацию 15 животноводческих ферм. Проекты реализовали по программе с возмещением хозяйству до 50% понесенных затрат.

На субсидии в прошлом году было выделено 390 млн рублей, в 2023-м ожидается поддержка на уровне 530 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023