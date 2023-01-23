Geely намерена инвестировать в производителя культовых лондонских такси

Китайская компания Geely планирует инвестировать в производителя культовых лондонских такси компанию London Electric Vehicle Company (LEVC), чтобы основать новый электробренд, который будет производить коммерческие и пассажирские автомобили на электротяге. Об этом 23 января сообщило агентство Reuters.

«Нам нужно сделать большие инвестиции с точки зрения технологий и инфраструктуры. Geely будет последовательно инвестировать в LEVC, потому что это очень уникальный проект», — рассказал исполнительный директор LEVC Алекс Нан.

По словам руководства британской компании, LEVC будет иметь полный спектр самых разнообразных электромобилей в течение пяти лет. Помимо производства электрокаров в Geely надеются на то, что LEVC со временем будет обеспечивать техническое обслуживание электромобилей.

Сейчас в LEVC строят гибридную модель такси, которая будет иметь батарею, обеспечивающую дальность хода машины на электричестве в 103 км. На бензиновом моторе таксомотор проедет еще 483 км. Объем инвестиций Geely в компанию будет раскрыт позже. Пока известно, что китайская компания, взявшая под полный контроль LEVC в 2013 году, уже инвестировала в проект £500 млн.

Агентство сообщило, что в настоящее время LEVC имеет возможность строить 3 тыс. автомобилей такси в год.

11 января стало известно, что около 12% владельцев российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. К таким выводам пришли эксперты общественного совета по развитию такси, проведя опрос среди предпринимателей отрасли в конце 2022 года. В опросе приняли участие больше 170 российских таксопарков.