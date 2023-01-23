Карантин по бешенству ввели в двух населенных пунктах Белгородской области

Карантин по бешенству ввели на территории двух населенных пунктов в Белгородской области. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Бешенство выявили на улице Вознесенской в Бирюче, а также на улице Заречной в селе Плюхино. Об этом сообщает Бел.ru. Оба населенных пункта находятся в Красногвардейском районе.

Ограничительные меры будут действовать в течение 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на заболевание.

С начала января карантин по бешенству действует в селе Айдар Ровеньского района.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Псковской области зарегистрировали 139 случаев заболевания животных. В регионе провели 19 ограничительных мероприятий, связанных с бешенством.