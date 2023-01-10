Свыше 130 случаев заболевания животных выявили в Псковской области

В 2022 году в Псковской области зарегистрировали 139 случаев болезни животных. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Северо-Западное управление Россельхознадзора.

В общей сложности эксперты взяли свыше 5 тыс. проб крови животных для исследований. Мероприятия проводились в рамках эпизоотического мониторинга для оценки и прогноза ситуации на территории региона. По результатам анализов специалисты диагностировали различные заболевания, в том числе лептоспироз, сальмонеллез, африканскую чуму свиней и лейкоз.

В связи с положительными пробами на ряде территорий действует карантин. В регионе провели 19 ограничительных мероприятий в связи с бешенством, 10 мероприятий в связи с варроатозом и нозематозом. Также введены три карантина в связи с лептоспирозом и один карантин по трихинеллезу. Об этом пишет Псковская лента новостей.

На текущий момент 15 карантинов отменено.