Особняк XIX века загорелся в центре Москвы. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил источник «Известий».

Пожар произошел в доме С.И. Елагина на Страстном бульваре.

По данным МЧС, было выявлено возгорание личных вещей в подвальном помещении одноэтажного здания. В 16:08 горение было локализовано.

Еще до прибытия пожарных все находившиеся в здании люди эвакуировались.

19 января в Москве на территории церкви на Кронштадтском бульваре вспыхнул пожар. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой. В результате возгорания пострадал служитель церкви, получивший ожоги рук второй и третьей степени. Позже пожар на площади 100 кв. м был потушен.