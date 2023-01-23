Названа предварительная причина смертельного ДТП с микроавтобусом под Пермью

Причиной смертельного ДТП с микроавтобусом в Пермском крае, по предварительным данным, стали действия водителя грузовика. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Предполагается, что у водителя большегруза Volvo занесло полуприцеп на встречную полосу, а затем грузовик столкнулся с «Газелью».

В салоне микроавтобуса находились пять пациентов из больницы Гремячинска. Водитель «Газели» и три пассажира погибли, двое госпитализированы.