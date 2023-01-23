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Кредитные каникулы для всех потребзаймов введут с марта текущего года

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Кредитные каникулы для всех потребзаймов введут с марта 2023 г. Законопроект уже рассмотрен Госдумой в первом чтении. Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и по ипотеке. Каникулы можно взять при падении доходов заемщика более чем на 30%. Отсрочку до полугода можно получить только один раз за время действия кредитного договора, сообщает телеканал «Известия». Сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей. На задолженность заемщика продолжат начислять проценты. Центробанк поддержал идею кредитных каникул по потребзаймам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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