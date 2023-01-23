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Циклон принесет на Камчатку сильный снегопад и ураганный ветер

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Мощный циклон подходит к берегам Камчатки. Он принесет в регион сильные снегопады и ураганный ветер.

Циклон надвигается на полуостров из северо-западной части Тихого океана. Ожидается усиление ветра до ураганного. Наиболее сильные осадки пройдут на севере региона. В столице края они будут умеренными, сообщила ИА KamchatkaMedia начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометеоцентра Анна Приходько.

По предварительным данным, основной удар стихии придется на 25 января.

Ранее жителей Хабаровского края предупредили об аномальных морозах вплоть до 25 января. Жителям центральных и южных районов Красноярского края следует подготовиться к морозам до –47 градусов. В Иркутске столбики термометров могут опуститься до отметки 53 градуса мороза.

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