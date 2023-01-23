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Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске

Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В городе Бердске Новосибирской области 15-летнюю школьницу приговорили к 6,5 года воспитательной колонии за убийство матери, которое произошло в июле 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

«15-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство». — Ред.)», — сообщили в суде.

По данным следствия, между матерью и девушкой произошла ссора. После этого школьница нанесла более 30 ножевых ранений женщине в грудь, шею, живот и руки.

От полученных травм мать девочки скончалась на месте.

В декабре 2022 года в городе Артеме в Приморском крае пенсионер самостоятельно обратился в полицию и сознался в убийстве своего сына.

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