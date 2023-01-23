Почти 200 жителей Томска получили травмы из-за гололедицы

Прокуратура потребовала от мэрии Томска провести уборку на городских улицах. С начала зимы травмы из-за падений получили 198 человек.

В ведомстве считают, что число пострадавших свидетельствует о недостаточных мерах, принимаемых администрацией в целях обеспечения безопасности дорожного движения и уборки улиц, остановок и тротуаров. Об этом пишет РИА «Томск». В прокуратуре отмечают несвоевременную и недостаточную уборку снега и наледи.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений на имя и.о. мэра Томска.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате падения на скользких дорогах пострадали свыше 30 человек. Наиболее распространенной причиной падения является неподходящая обувь.