Порядка 30 жителей Барнаула получили травмы в гололед

В Барнауле более 30 человек обратились за медицинской помощью после падения на скользких дорогах. Наиболее распространенная причина падения — неподходящая обувь.

Несмотря на то, что случаи обращения в трампункт молодых людей участились, пожилые люди остаются в основной группе риска. Даже простое падение может обернуться для них травмой, например, переломом шейки бедра, пишет altapress.ru.

Медики советуют в такую погоду передвигаться с максимальной осторожностью и аккуратно переходить проезжую часть, где часто бывает скользкий накат от автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Москве до 11:00 13 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Подобное предупреждение объявлено и в Подмосковье.