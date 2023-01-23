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Весь Пакистан остался без электричества из-за аварии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Во всем Пакистане в понедельник, 23 января, отключилась электроэнергия после скачка напряжения в национальной сети. Об этом сообщило министерство энергетики.

Час расплаты: в Европе готовятся к веерным отключениям электричества
Чем обернулся энергетический кризис для потребителей 

«Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром (5:34 мск), что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Позднее в министерстве заявили, что электроснабжение было восстановлено на нескольких сетевых станциях Исламабадской и Пешаварской электроснабжающими компаниями. Власти проводят работы по восстановлению электросетевых станций.

Как пояснил глава минэнерго Хуррум Дастагир телеканалу Geo, зимой энергоблоки временно отключаются по ночам для экономии затрат на топливо.

«Когда системы были включены сегодня утром одна за другой, было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду. Произошло колебание напряжения», — сказал он.

По словам Дастагира, это не серьезный кризис.

Ранее, 16 января, более 70 тыс. абонентов были отключены от электроснабжения в связи с неблагоприятными погодными условиями на востоке Канады. Перебои начались после того, как на атлантические провинции обрушился ледяной дождь. В прибрежных регионах из-за обледенения конструкций были повреждены линии электропередачи.

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