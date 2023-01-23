Артиллеристы рассказали о тактике поддержке пехоты в боях за Марьинку

В наступательных боях за Марьинку в пригородах Донецка российская артиллерия наносит огневые удары точечно, рядом со своей пехотой, рассказал «Известиям» офицер-артиллерист 5-й бригады «Оплот» 1-го донецкого армейского корпуса.

За последнее время бригада получила большой опыт наступательных боев и в городской застройке, и в поле. С учетом инженерной подготовки обороны противника и его насыщения противотанковыми средствами, без мощнейшей артподдержки продвижение вперед становится невозможным.

«Пехота выходит на противника на расстояние 100–200 м, запрашивает нашу огневую поддержку, и нам приходится очень точно поражать цели», — объяснил артиллерист.

По его словам, в ближних городских боях, когда противник находится через улицу или дом от наступающей пехоты, важно не нанести удар по своим. Для этого используют множество приемов. Например, ведут пристрелку с перелетом. А потом по докладам корректировщика постепенно переносят огонь, подводя его к заданной точке.

Приходилось артиллеристам использовать и другие приемы. При наступлении под Попасной они ставили «огневой вал» перед наступающей пехотой. Это одна из самых сложных артиллерийских задач. При постановке «огневого вала» перед наступающими войсками ведется огонь по переднему краю противника, который сдвигается в глубину с той же скоростью, с которой техника продвигается вперед.

Но под Донецком это сделать невозможно, слишком неравномерная скорость «рывков» вперед от укрепления к укреплению, от дома к дому.

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