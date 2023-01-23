Военный эксперт рассказал о переходе инициативы к армии РФ в зоне СВО

Последние события говорят о том, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции прочно перешла к российской армии, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сейчас российская армия, как пошутили в одном фильме, диктует свою непреклонную волю остальному миру. Но, конечно, надо понимать, что в реальности наши успехи пока не являются стратегическими — это тактическое продвижение. Оно улучшает наши позиции, противник при этом несет большие потери. Но пока их нельзя оценивать как что-то серьезное и знаковое», — рассказал эксперт.

Он отметил, что власти Украины поставили задачу за месяц–полтора мобилизовать не меньше 150 тыс. человек, чтобы сформировать два ударных корпуса.

«Только в январе они получили комплект техники, позволяющий укомплектовать три пехотные бригады типа американских Stryker. Украине сейчас очень нужны танки. Советские дает Польша. Англичане готовят передачу своих тяжелых Challenger. К этому процессу могут подключиться и другие страны», — напомнил он.

Это усиление вряд ли что-то изменит в стратегическом плане, но оно, безусловно, затянет боевые действия, считает эксперт.

«Можно рассчитывать, что к февралю мы продавим украинские силы до последней линии обороны в Донбассе — Константиновка – Краматорск – Северск. Тем более, что Украина сейчас многие лучшие свои части, понесшие большие потери, оттягивает для пополнения и переформирования и заменяет их теробороной. Это облегчает задачу», — резюмировал Владислав Шурыгин.

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке подразделений российской армии освободили село Двуречье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ 21 января. На донецком направлении 21–22 января было уничтожено не менее 130 военнослужащих и более десяти единиц военной техники, включая гаубицы Д-20 и Д-30. Также за двое суток в зоне спецоперации были сбиты самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8 украинских воздушных сил.

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Надвижение штурма: российские силы освободили Двуречье в ДНР