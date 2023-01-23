Реклама
Прямой эфир
Мир
В Мексике заявили о планах увеличить летную программу в Россию
Мир
Марокко отправило на Украину модернизированные танки Т-72Б
Мир
В США объяснили нежелание Германии поставлять Украине танки
Экономика
Механизм «постоянных» кредитных каникул заработает в России в марте
Мир
Президент Аргентины заявил о намерении поддерживать диалог с РФ
Мир
В Италии назвали абсурдным давление на ФРГ в вопросе поставок танков Киеву
Мир
Ученые из США опровергли влияние России на победу Трампа
Общество
В России возбудили 763 уголовных дела из-за нарушения трудовых прав
Мир
Около 80 тыс. россиян посетили Мексику в 2022 году
Общество
Метеоролог предупредил о сильных снегопадах в Москве в конце месяца
Мир
Украинские СМИ сообщили о подготовке кадровых изменений из-за коррупции
Общество
Прокуратура вынесла 7 тыс. предостережений с целью не допустить завышения цен

Арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последний месяц в России снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8–10%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Заметнее всего показатель уменьшился в Москве и Санкт-Петербурге — на 15–20%.

Арендные планы: в РФ появятся госсертификаты на оплату найма соцжилья
Кто сможет воспользоваться новой льготой

По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в стране сократилось на 10% после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18%. В результате цены на съемные квартиры начали стабилизироваться после заметного снижения.

Так, по информации «Дом.РФ», в средних и небольших городах стоимость аренды за месяц поднялась примерно на 6%, в миллионниках — на 1%. К весне же, по прогнозу Александра Иванова, ставки в крупных городах могут подняться на 10–15%.

Рынок аренды быстро восстанавливается, сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Например, в Москве нет дефицита арендаторов, и сейчас идет обновление персонала во многих организациях — на хорошие зарплаты приезжают новые специалисты. Поэтому спрос на съемное жилье есть, и нас ждет рост ставок, считает эксперт.

«На фоне введения Казахстаном нового порядка пребывания безвизовых мигрантов, согласно которому с 27 января россиянам разрешено находиться в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода, ситуация на рынке жилой аренды в крупных городах РФ может резко измениться весной», — согласен Александр Иванов.

Сейчас в Казахстане проживают около 150 тыс. россиян, при этом разрешение на временное проживание оформили только около 25%, привел он данные. Если россияне, не получившие разрешения на временное проживание, решат вернуться обратно, можно ожидать резкого увеличения спроса на аренду жилья и восстановления цен, поэтому в среднем они и могут подняться на 10–15%, предположил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Съемный метод: арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023